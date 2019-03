Nog maar 36 procent kreeg schadevergoeding van aanslagen 22 maart: “Belgische overheid heeft niets voor slachtoffers gedaan”

Bijna drie jaar na de aanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek heeft nog maar 36 procent van de slachtoffers een volledige schadevergoeding ontvangen. “De Belgische overheid heeft niets voor de slachtoffers gedaan en ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn er niets dan problemen”, zegt Philippe Vandenberghe van slachtofferorganisatie V-Europe in De Zondag.

Op 22 maart 2016 was gewezen basketballer Sebastien Bellin net als honderden andere mensen op de verkeerde plaats op het verkeerde moment toen drie terroristen twee bommen tot ontploffing brachten in de vertrekhal van Zaventem. Daarbij kwamen 35 mensen om het leven en liepen ruim 340 verwondingen op.

Sebastien Bellin. Foto: AP

Er werd alle slachtoffers een schadevergoeding beloofd, maar bijna drie jaar later blijkt dat 64 procent van hen nog geen geld gekregen heeft. “36 procent van de dossiers is afgesloten”, zegt François De Clippele van Assuralia, de beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, in De Zondag. Hij verklaart dat deels door de veranderende situatie van veel slachtoffers. “Het dossier kan pas afgesloten worden zodra de situatie definitief stabiel is. Wanneer de toestand van het slachtoffer nog evolueert, kan het wel al een voorschot vragen.”

Bedrogen

Sebastien Bellin zegt diep ontgoocheld te zijn in de Belgische overheid. “Mijn geloof in ons systeem, waaraan ik heb bijgedragen, was nochtans groot. Ik geloofde dat men mij zou helpen als dat nodig was, maar ik kwam bedrogen uit. Medische kosten worden niet meteen betaald, zoals mij beloofd werd. Ik heb zelf al gigantische sommen moeten uitgeven.”

De basketballer, die blijvende letsels opliep bij de aanslag, wordt bijgetreden door Philippe Vandenberghe van slachtofferorganisatie V-Europe. “De Belgische overheid heeft niets voor de slachtoffers gedaan”, zegt hij. “Ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn er niets dan problemen. Hun motto is: ontkennen, vertragen, verdedigen. Er is geen haast om tussen te komen, dossiers worden geweigerd en vertraging is meer regel dan uitzondering. Oneerlijke voorstellen aan slachtoffers met te lage bedragen zijn schering en inslag.” Vandenberghe roept op tot de oprichting va een nationaal garantiefonds, beheerd door de overheid.