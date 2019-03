Noord-Frans ziekenhuis raakt patiënt kwijt, maar vindt hem 24 uur later in coma terug in afgesloten ruimte

Onwaarschijnlijk verhaal in het Noord-Franse Roubaix. Een man die op de spoedafdeling binnengebracht was voor dringende zorg werd 24 uur later in coma teruggevonden in een afgesloten deel van het ziekenhuis. Hoe dat kon gebeuren, is onduidelijk. Het verplegend personeel dacht dat hij het ziekenhuis verlaten had zonder te wachten op de resultaten van de onderzoeken. Zijn familie dient een klacht in.

Het waren de twee zoons van de 57-jarige man uit het Franse Wasquehal die aan de alarmbel trokken. Om 20 uur was hij nog steeds niet thuis van zijn werk en ze konden hem niet bereiken. Niet van zijn gewoonte, dus hielden ze een belronde langs politiezones en ziekenhuizen. Daar werd langzaam duidelijk waar hij was.

“Het ziekenhuis in Roubaix heeft ons toen uitgelegd dat hij ’s ochtends binnengebracht was”, zeggen ze bij La Voix du Nord. De man had ’s ochtends last van zware hoofdpijn en had daarom de ambulance gebeld. Die had hem naar de spoedafdeling gebracht, waar hij volgens het ziekenhuispersoneel rond 11 uur weer vertrokken was zonder op de resultaten van de onderzoeken te wachten.

Coma

De volgende dag gaat rond 13 uur de telefoon van een van de zoons. Het ziekenhuis aan de lijn. “Ze zeiden dat mijn vader bewusteloos teruggevonden was op de grond in een ruimte die afgesloten had moeten zijn, op amper enkele meters van het onthaal”, klinkt het. “Hoe kan het dat hij de spoed verlaat en meer dan 24 uur later daar toch teruggevonden wordt? Wat deed hij daar? En hoe is het mogelijk dat niemand daar iets gezien heeft?”

De zoons hebben nu een klacht ingediend tegen het ziekenhuis wegens het niet helpen van een persoon in gevaar. Ze hopen zo te kunnen begrijpen wat er zich heeft afgespeeld. “We hebben antwoorden nodig.” Hun vader ligt twee weken later nog steeds in coma op intensieve zorg. We weten niet wat er scheelt en weten niet of hij er ooit nog uit zal komen.”