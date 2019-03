Knappe video met de transferuitgaven van de grootste voetbalclubs sinds 1991 gaat viraal

De zomertransfermarkt staat nog lang niet voor de deur, maar de mercato spreekt altijd tot de verbeelding. Dat bewees een video die gedeeld werd via sociale media. Daarin worden de transferuitgaven van voetbalclubs sinds 1991/92 in een bewegende grafiek geplaatst, met telkens de top tien die zichtbaar is. Barcelona begint als leider en eindigt jaren later als vijfde achter Man City, Chelsea, Man United en Real Madrid. Gaandeweg leiden verschillende clubs de dans, van Milan tot Inter en Chelsea. Er verschijnen soms ook minder grote clubs in de top tien, zoals Blackburn en Lazio.

Op Twitter werd de video intussen meer dan 4,5 miljoen keer bekeken...