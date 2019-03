Ouders Nederlands model nemen afscheid van hun overleden dochter: “Het is zo stil zonder haar”

De ouders van het betreurde Nederlands model Lotte van der Zee brachten hun dochter zaterdag naar haar laatste rustplaats. Het twintigjarige model overleed nadat ze een hartstilstand kreeg op skivakantie. De kerk in Enschede zat afgeladen vol voor het emotionele afscheid, waardoor haar ouders zich gesterkt en gesteund voelden. “Het valt me heel zwaar”, zei vader Bert tegen de Nederlandse krant De Telegraaf. “Het is zo stil zonder haar.”