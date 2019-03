Heisa in Italië: woedende supporters eisen geld terug en dat heeft alles te maken met… Cristiano Ronaldo

Juventus speelt zaterdagmiddag een uitwedstrijd bij Genoa op de 28ste speeldag in de Serie A. Cristiano Ronaldo krijgt rust bij de Oude Dame, tot frustratie van de thuisfans.

Juventus staat 18 punten los in de Serie A en plaatste zich afgelopen dinsdag voor de kwartfinales van de Champions League na een 3-0-overwinning tegen Atlético Madrid. Met dank aan Ronaldo, die een hattrick scoorde. Het was dus hoog tijd om de Portugees eens te laten rusten, dacht Juve-trainer Max Allegri. Geen Ronaldo, die tot nu toe enkel de competitiematch thuis tegen Udinese miste, in de selectie voor de trip naar de nummer dertien in Italië dus.

Bij Juve waren ze zich waarschijnlijk van geen kwaad bewust, maar bij Genoa zaten ze met de handen in het haar. Het Stadio Luigi Ferraris was al een tijdje volledig uitverkocht voor de komst van de Oude Dame, want iedereen wilde een blik van Ronaldo opvangen. Nu die niet zal spelen, wisten de supporters van Genoa geen blijf met hun woede.

Volgens Corriere della Serra protesteerden een aantal supporters zaterdag voor het hoofdkwartier van de club. Ze eisten daarbij hun geld terug voor de (dure) tickets die ze kochten. Er kwamen ook veel telefoontjes binnen met fans die ermee dreigden hun tickets terug te brengen. Er waren trouwens ook lokale Juve-supporters die hun geld terugeisten...