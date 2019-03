Krankzinnige veiling van duurste duif ooit brengt meer dan 1 miljoen euro op: “Hier heb ik geen woorden voor, ongelooflijk”

Ingelmunster - Vader en zoon Joël en Dieter Verschoot hebben de slag van hun leven geslagen. De veiling van hun prijsduif Armando heeft zondag, na een krankzinnige biedingsoorlog, het enorme bedrag van 1.252.000 euro opgebracht. De champagneflessen kunnen ontkurkt worden. “Dat mag wel eens, hier hadden we nooit op durven hopen”, zegt Dieter Verschoot. “En nu gaan we gewoon voortdoen met wat we al deden. Wij zullen aan de top blijven meespelen.”

Dat de vijfjarige ­Armando met meer dan 400.000 euro de duurste duif ter wereld zou worden, was al enkele dagen duidelijk. Maar zondag nam de veiling echt ongeziene proporties aan. De veiling zou aflopen om 11 uur - met een bedrag van 600.000 euro op de teller - maar omdat de twee partijen die de duif wilden maar blijven bieden, bleef de veiling tot na 12 uur duren. Uiteindelijk leverde de prijsduif van kwekers Joël en Dieter Verschoot een waanzinnig bedrag van 1.252.000 euro op. Ook de andere duiven uit 2016 en ouder deden ze van de hand op de veilingssite.

“Hier heb ik geen woorden voor”, zegt een dolgelukkige Dieter Verschoot. “Het was ongelooflijk spannend. Eigenlijk was ik al blij met die 400.000 euro, dat was al meer dan verwacht.” En nu dus champagne? “Absoluut, dat mag wel eens.”

Superbeveiligde til

Armando bracht de voorbije weken door in een superbeveiligde til en vloog niet meer uit omdat het een te groot risico was. Er werd zelfs voorzien in extra beveiliging omdat het dier zo gegeerd is. De nieuwe koper, uit China, haalt de beste langeafstandsduif binnen die ons land ooit gehad heeft en mag zich dan het baasje noemen van de duurste duif aller tijden. Wereldwijd.

Joël en Dieter Verschoot zijn niet van plan om nu te rentenieren met dat geld. “Wij gaan door”, klinkt het enthousiast. “We hebben nog veel andere duiven die we aan het klaarstomen zijn. Het is zeker onze bedoeling om te blijven meespelen aan de absolute top.” Vader en zoon hopen nog meer recordduiven te kweken. Dat belooft dus voor toekomstige veilingen.

Wennen

Het zal wennen worden voor ­de kwekers. Met Armando verdwijnt de enige vijfjarige uit hun til. “En dat is net de leeftijd waarop ze de meeste ervaring hebben. Maar we moeten gelukkig niet vanaf nul herbeginnen. Er zijn nog familieleden, die stammen uit 2017 tot 2019, in de running. Tweejaarse zijn ook prima.”

Joël Verschoot heeft door zijn jarenlange ervaring een stevige reputatie opgebouwd als duivenmelker. Zijn zoons kregen de sport met de paplepel mee en trekken ook al aardig hun streng. Ze zijn het er allemaal over eens dat de verkoop van Armando geen eindpunt is.