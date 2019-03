Drie Belgen opgepakt na gewelddadige rellen in Parijs

Na de gewelddadige betoging van 'gele hesjes’ die Parijs zaterdag opschrikte, zijn in totaal drie Belgen opgepakt in de Franse hoofdstad. Dat bevestigt het minister van Buitenlandse Zaken aan onze redactie. Het is nog niet duidelijk waarom het drietal werd opgepakt.

Volgens de Franse media werden de drie Belgen opgepakt voor plundering, maar dat wil men bij Buitenlandse Zaken nog niet bevestigen. “Onze ambassade heeft contact opgenomen met de desbetreffende politiecommissariaten om meer zicht te krijgen op de situatie, maar die waren natuurlijk overstelpt. Dat kunnen we dus nog niet bevestigen.”

Op beelden van persagentschap Reuters is wel te zien hoe een man gedrapeerd in een Belgische vlag een politievoertuig te lijf gaat.

In totaal werden gisteren meer dan 230 betogers opgepakt, nadat de ‘gele hesjes’ een spoor van vernieling door Parijs trokken.

De Franse president Macron keerde vervroegd terug vanop skireis, en veroordeelde het geweld scherp. “Wat er zich vandaag afspeelde op de Champs-Elysées kan men niet langer een betoging noemen. Het zijn mensen die de Republiek willen vernietigen, met het risico op doden. Al wie aanwezig was is daaraan medeplichtig”, klonk het. Macron kondigde ook aan dat zijn regering hard wil ingrijpen: “We hebben al veel gedaan sinds november (de start van de betogingen, nvdr.), maar vandaag toont dat we er wat deze sujetten betreft nog niet zijn. Ik wil dat men zo snel mogelijk krachtige maatregelen neemt zodat dit niet meer gebeurt.”

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui sur les Champs-Élysées, ça ne s’appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, au risque de tuer. Tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 maart 2019

Beaucoup de choses ont été faites depuis novembre, mais la journée d’aujourd’hui montre que sur ces sujets-là nous n’y sommes pas. Je veux qu’on prenne dans les meilleurs délais des décisions fortes pour que cela n’advienne plus. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 16 maart 2019

In totaal kwamen zaterdag meer dan 32.000 mensen in Frankrijk op straat, van wie zowat 10.000 in Parijs. Van hen waren er volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zowat 1.500 “ultra gewelddadig”. De politie pakte alles samen 237 personen op.