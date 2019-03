Verenigd Koninkrijk totaal gespleten over Brexit: evenveel voorstanders van nieuw referendum als van ‘no deal’

Evenveel Britten zijn voorstander van een nieuw referendum over de Brexit als van een vertrek uit de Europese Unie zonder deal. Dat blijkt uit een peiling van de respectabele krant The Observer.

Volgens het onderzoek is het Verenigd Koninkrijk een tot op het bot gespleten land: zo zou 43 procent van de bevolking voorstander zijn van uitstel zodat een tweede referendum gehouden kan worden, terwijl 43 procent van de Britten wil dat het land de Europese Unie gewoonweg zo snel mogelijk verlaat zonder deal.

Opvallend: als er dan toch een tweede referendum gehouden zou worden (met de keuze tussen vertrekken met de huidige deal van premier Theresa May, of in de EU blijven), blijkt 46 procent van de Britten wel voorstander van lidmaatschap van de Europese Unie, het terugdraaien van de Brexit dus. Veel meer dan de 36 procent die zich kan vinden in het voorstel van May.

Voorstanders van een nieuw referendum zullen zich gesteund weten door de peiling. Zaterdag vindt in Londen een massademonstratie plaats met juist die eis.

Hoop op “eervol compromis”

De vraag is of het ooit zover komt: May blijft intussen namelijk proberen haar huidige compromisvoorstel door het Britse parlement te krijgen. In een bijdrage in de krant The Sunday Telegraph vraagt de premier de parlementsleden om een “eervol compromis” met het dreigement dat een (derde) afwijzing zou betekenen dat “we de EU anders niet in de eerstkomende maanden zullen verlaten, of misschien zelfs ooit”.

Er lijkt achter de schermen ook wel iets te bewegen: Esther McVey, een voormalig minister in de regering-May die zelfs opstapte uit onvrede met de deal, heeft gezegd dat ze “met dichtgeknepen neus” voor zou stemmen, “aangezien het nu een keuze tussen dit of helemaal geen Brexit”. En 15 parlementsleden die voorheen tegen stemden schreven een open brief aan hun collega’s met de vraag om ditmaal in te stemmen.

Zoals het er momenteel voorstaat, verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog steeds zonder deal op 29 maart. Maar aangezien het Britse parlement afgelopen donderdag stemde voor uitstel, heeft May nu een mandaat om die deadline uit te stellen.

May zet druk

Premier May liet meteen na de stemming weten dat ze daarvoor slechts twee opties ziet: een kort uitstel tot eind juni op voorwaarde dat het Britse parlement haar voorstel alsnog goedkeurt, of een lang uitstel als dat niet het geval is. “Een kort uitstel is niet ideaal: we hadden de EU kunnen en moeten verlaten op 29 maart”, aldus May, die druk blijft zetten op de parlementsleden. “Maar de Britse bevolking kan er wel mee leven als dat leidt tot Brexit. Als het parlement niet tot een deal kan komen, is het alternatief zoveel erger.”

Volgens May zou het “een krachtig symbool van een collectieve politieke mislukking van het Parlement” zijn als het Verenigd Koninkrijk straks zou moeten deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei, “drie jaar na het Brexit-referendum”.