Dries Mertens zit verveeld met een gebrek aan doelpunten bij Napoli en geeft toe: “Ik ben geen goalgetter, nooit geweest”

Napoli plaatste zich deze week ondanks een nederlaag in Salzburg voor de kwartfinales van de Europa League. Als Dries Mertens en co dit seizoen nog een prijs willen pakken, zal het daar moeten gebeuren. Maar dan moeten de Partenopei wel voorbij Arsenal. “Als je dit soort wedstrijden niet wint, verdien je het niet om de trofee in de lucht te steken”, aldus de Rode Duivel bij Radio Kiss Kiss.

De titel gaat Napoli dit seizoen opnieuw niet winnen aangezien leider Juventus een straatlengte voorsprong heeft, ondanks de nederlaag van zondag tegen Genoa . In de Coppa was de kwartfinale het eindstation. Het moet dus wel gebeuren in de Europa League voor Mertens en zijn ploegmaats.

“We zijn blij met de loting”, vertelt onze landgenoot. “Het wordt moeilijk. Maar als je dit soort wedstrijden niet wint, verdien je het niet om de trofee in de lucht te steken. We speelden al eens tegen Arsenal onder Rafa Benitez (in 2013 in de groepsfase van de Champions League, red.), maar ons team is sindsdien enorm gegroeid. We hebben spelers verloren, maar er ook gekocht. We zijn meer ervaren en sterker nu.”

Foto: REUTERS

Goals, goals, goals

De intussen 31-jarige Mertens heeft niet meer gescoord sinds 29 december 2018 tegen Bologna. Dit seizoen zit de Leuvenaar aan 8 competitiegoals. Een pak minder dan zijn 28 van twee seizoenen geleden. Vorig seizoen deed Mertens 18 keer de netten trillen in de Serie A. Dit jaar moet hij regelmatig op de bank plaatsnemen, ten voordele van Arek Milik.

“Dat is een beetje vervelend”, geeft de Rode Duivel toe. “Maar ik ben geen goalgetter, nooit geweest. Ik was het gewoon om op de flank te spelen. Dat is pas de laatste jaren veranderd. Ik leef niet voor doelpunten zoals Arek. Hij is enorm hongerig om te scoren. Wat mij betreft, een assist of spelen voor het team is altijd belangrijk geweest.”

Mertens was verder lyrisch over Fabian Ruiz, die deze zomer naar Napoli kwam en deze week voor het eerst geselecteerd werd voor de Spaanse nationale ploeg. “In het begin was hij nog wat verlegen, maar ik heb hem geholpen. Ik ben er zeker van dat hij binnen twee of drie jaar voor een nog grotere club speelt. Hij heeft een grote toekomst.”