Historische Saint-Sulpicekerk in Parijs getroffen door brand

In de bekende Saint-Sulpice kerk in het 6e arrondissement van Parijs is zondag brand uitgebroken. Wat de oorzaak is van de brand en hoe groot de schade is, is nog niet bekend.

De brand brak uit in de vroege namiddag. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse. Zij hadden rond 14.30 uur de brand onder controle. De brand lijkt te zijn ontstaan bij de hoofdingang van de kerk.

De kerk is sinds 1915 geclassificeerd als historisch monument. De kerk is onder andere bekend door het grote orgel van Aristide Cavaillé-Coll. Toen het opgeleverd werd, was het een van de weinige orgels met 100 registers in Europa.

#Breaking: Just in - The church "Saint-Sulpice" in #Paris caught on fire for an unknown reason! pic.twitter.com/ss98lh8Ofu — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 17, 2019

Saint Sulpice en feu.. l’horreur... pic.twitter.com/y3LcV23uil — Hugo Coulais (@hugocoulais) March 17, 2019