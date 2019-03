Abdul Aziz, de held van Christchurch die erin slaagde de terrorist uit de tweede moskee te verjagen

Hij wil geen held genoemd worden, maar dat is hij natuurlijk wel. Abdul Aziz (48) is de man die er eigenhandig in slaagde de schutter in Christchurch te verjagen uit de moskee in de buitenwijk Linwood, het tweede doelwit tijdens de aanslag in Nieuw-Zeeland afgelopen vrijdag. Een aanslag waarbij 50 mensen het leven lieten.

“Als Aziz er niet was geweest, zou de dodentol veel hoger zijn geweest”, zegt Latef Alabi, de imam die vrijdag het gebed leidde in de Linwood-moskee. Hij vertelt aan AP hoe hij die dag rond 13u55 buiten plots een stem hoorde en zijn gebed onderbrak om even uit het raam te kijken. Daar zag hij een man in het zwart gekleed uitgerust als een militair, met een helm en een groot wapen vast. Achteraf zou blijken dat het om Brenton Tarrant (28) ging, die eerder een bloedbad had aangericht in een andere moskee en zijn moordtocht voortzette.

Alabi dacht eerst dat het om een politieagent ging, tot hij twee lichamen zag liggen en hoorde dat de man obscene taal sprak. De imam maande de 80 aanwezigen in de moskee aan om dekking te zoeken. Abdul Aziz, een vader van vier die ook op het vrijdagsgebed aanwezig was, aarzelde niet en liep naar buiten, recht op de schutter af. “Hij ging er achter hem aan en slaagde erin hem te overmeesteren”, vertelt Alabi. “Zo heeft hij ons gered. Als hij in de moskee was geraakt, waren we waarschijnlijk allemaal gedood geweest.”

Aziz (l.) ontmoet een man die hem bedankt voor de moed die hij vrijdagnamiddag toonde Foto: AFP

Aziz werd geboren in Afghanistan en ontvluchtte als kind zijn vaderland. Daarna woonde hij 25 jaar in Australië, om uiteindelijk enkele jaren geleden naar Nieuw-Zeeland te verhuizen. Hij getuigt hoe hij vrijdag schreeuwend naar buiten rende, in een poging de schutter tegen te houden. Hij greep het eerste vast wat hij op zijn weg tegenkwam: een betaalterminal voor bankkaarten. Toen Tarrant terug naar zijn auto rende, mogelijk om een ander wapen te gaan halen, gooide hij het toestel zijn richting uit. De terrorist vuurde terug, maar Aziz slaagde erin zich achter geparkeerde wapens te verschuilen.

Terwijl de dolle schutter Aziz niet meer duidelijk in zijn vizier kreeg, zag de vader op de grond een gebruikt wapen van Tarrant liggen. Hij nam het op, richtte het naar de aanvaller en haalde de trekker over. Maar er kwam geen kogel uit. “Daarop is hij in zijn auto gekropen”, vertelt Aziz. “Ik wierp het lege wapen naar zijn ruit als was het een pijl. De ruit verbrijzelde. Hij dacht waarschijnlijk dat ik hem met een kogel geraakt had en vertrok met zijn wagen.”

Terwijl de terrorist vertrok, riep hij nog naar Aziz riep dat hij ‘hen allemaal zou vermoorden’. Agenten konden Tarrant enkele minuten later overmeesteren. Aan de moskee in Linwood vielen uiteindelijk zeven doden.