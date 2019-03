Democratische senatrice Kirsten Gillibrand doet gooi naar Witte Huis

Kirsten Gillibrand, Democratisch senator voor de Amerikaanse staat New York, heeft zich zondag officieel kandidaat gesteld voor het Witte Huis nadat zij enkele weken geleden al een verkennende commissie had opgericht.

De 52-jarige stelde haar kandidatuur in een video.

Gillibrand is bekend voor haar strijd tegen seksuele agressie op vrouwen. Bij de benoeming van Brett Kavanaugh als rechter voor het Amerikaanse hooggerechtshof, nam ze het nog op voor een van zijn slachtoffers. Naast gender, wil ze ook van economie een prioriteit maken in haar campagne.

Toen Hillary Clinton in 2009 minister van Buitenlandse Zaken werd, nam Gillibrand de senaatszetel van Clinton over. Ze werd vorig jaar in november vlot herkozen, maar de staat New York staat dan ook bekend als erg Democratisch gezind.

Bij de Democraten hebben zich reeds vijftien politici kandidaat-president gesteld, met een nooit geziene diversiteit:

Bernie Sanders (77): linkse senator uit Vermont, die het eerder al tegen Hillary Clinton opnam.

Elizabeth Warren (69): senator uit Massachusetts, was speciaal adviseur onder Obama.

Marianne Williamson (66): bestsellerauteur uit Texas en spirituele gids van Oprah Winfrey.

Andrew Yang (44): zakenman uit New York die pleit voor een basisinkomen voor alle Amerikanen.

Amy Klobuchar (58): senator uit Minnesota die graag met de Republikeinen samenwerkt.

Jay Inslee (68): progressieve gouverneur van Washington die Trump voor de rechter sleepte na de moslimban.

John Hickenlooper (67): bierbrouwer en de voormalige gouverneur van Colorado.

Kamala Harris (54): senator uit Californië die ijvert voor een universele ziekteverzekering en de legalisering van cannabis.

Tulsi Gabbard (37): hindoe-congreslid uit Hawaï, dat zich moest excuseren voor haar vroegere anti-holebi-uitspraken.

John Delaney (55): voormalig congreslid uit Maryland, ooit de jongste CEO op de New Yorkse beurs en in juli 2017 de allereerste die zijn kandidatuur aankondigde.

Julián Castro (44): voormalig burgemeester van San Antonio en minister onder Barack Obama.

Cory Booker (49): senator uit New Jersey met vier miljoen Twittervolgers. Toen hij burgemeester van Newark was, ging hij eigenhandig sneeuwruimen bij ingesneeuwde inwoners.

Beto O’Rourke (46): de ex-punker uit El Paso presidentskandidaat voor de Democraten en wordt hij al de blanke Obama genoemd. Zetelt sinds 2013 in het Huis van Afgevaardigden.