Familie van terrorist schietpartij Nieuw-Zeeland excuseert zich tegenover slachtoffers: “Dit is niet meer goed te maken”

De nonkel en oma van Brenton Tarrant verontschuldigen zich voor de daden van hun neef en kleinzoon. “Dit is niet meer goed te maken. Dit is zo ontzettend verkeerd”, zeggen ze.

Marie Fitzgerald (81) komt aan het woord in een interview op 9News. “Ik kan aan niets anders meer denken”, zegt ze. “Ik ben helemaal verpletterd.” Tijdens het interview toont Marie ook foto’s van Brenton toen hij nog klein was. “Hij was vroeger meer geïnteresseerd in videogames dan in meisjes.”

Foto: AFP

Maar hij had wel een normale jeugd, zegt de grootmoeder. Toen zijn vader in 2010 overleed aan kanker, was dat volgens Marie een grote klap voor Brenton. Na de dood van zijn vader, reisde Brenton naar Europa. Volgens Marie is hij sindsdien veranderd. Dat zei Brenton ook zelf in het manifest dat hij verspreidde. Hij beschrijft daarin hoe hij na de dood van zijn vader en tijdens zijn reis naar Europa een extreemrechtse ideologie ontwikkelde.

Brenton keerde vorig jaar terug naar Nieuw-Zeeland, onder andere voor de verjaardag van zijn zus. Volgens Marie was er toen niks aan hem te merken. “Hij leek zichzelf.”

Die zus leeft sinds de aanslag vrijdag ondergedoken, samen met haar moeder. Op het moment van de schietpartij was de moeder van Brenton aan het lesgeven. Ze werd uit de klas gehaald nadat steeds meer journalisten naar de school belden waar de vrouw aan het werk was, waarna ze werd ingelicht over de moordpartij van haar zoon. Vanuit de plaats waar de vrouw momenteel ondergedoken verblijft, verleent ze haar medewerking aan het politieonderzoek.

Foto: EPA-EFE

“Zag plots zijn foto op tv”

Ook een nonkel van Brenton Tarrant, Terry, komt aan het woord in het interview op 9News. Hij was televisie aan het kijken toen er plots een uitzonderlijk nieuwsbulletin was, over de schietpartij. “Eerst dacht ik dat het niet waar kon zijn. Maar toen zag ik zijn foto plots op tv”, zegt hij. “We vinden het zo erg voor de families van de doden en de gewonden.”

Bij de schietpartij van Brenton Tarrant vrijdag in Christchurch in Nieuw-Zeeland kwamen 50 mensen om het leven. Tarrant schoot hen dood in 2 moskeeën. Zeker 30 anderen raakten gewond.