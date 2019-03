Prijsduif Armando maakt Joël in één klap miljonair: “In twee weken tijd meer verdiend dan in de laatste 40 jaar”

Ingelmunster -

Armando is een duif die nog nooit verloren heeft. Ook vandaag schoot hij de hoofdvogel af. Hij verbrak niet gewoon het vorige prijsrecord van 400.000 euro, met 1,25 miljoen euro verpulverde hij het. Duivenmelker Joël Verschoot (63) uit Ingelmunster is in één klap miljonair. Al is het hem niet in de schoot geworpen. “Twaalf uur per dag ben ik met mijn duiven bezig. Ik wilde naar de top, en die heb ik nu bereikt.”