Vertrekt Antoine Griezmann dan toch bij Atlético? Geruchten van opmerkelijk voorstel van Barcelona doen de ronde

Hét doel van Atlético Madrid dit seizoen was het bereiken van de Champions League-finale in het eigen Wanda Metropolitano. Maar Cristiano Ronaldo en Juventus gooiden roet in het eten en dus beginnen ze te zweten in Spanje. Wat met Antoine Griezmann? Volgens L’Equipe is Barcelona weer op de deur komen kloppen voor de Franse aanvaller.

Drie doelpunten van Ronaldo en weg droom van Atlético, dat dit weekend ook nog eens met 2-0 verloor van Bilbao. Griezmann tekende afgelopen zomer verrassend bij in Madrid (tot 2023), met een haast tenenkrullende en minutenlange video om zijn beslissing aan te kondigen.

Nu Atlético vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League en de titel ver weg is, duiken de geruchten over een potentieel vertrek van de 27-jarige Fransman weer op. Volgens L’Equipe heeft Barcelona zich opnieuw gemeld voor Griezmann, net zoals ze dat vorig seizoen al deden.

5 miljoen minder

De Franse krant beweert zelfs dat er reeds een officieel contractvoorstel gedaan is aan de fanatieke speler van Fortnite: een jaarsalaris van 16 miljoen euro per jaar tot 2024. Dat lijkt veel, maar Griezmann zou nu 21 miljoen verdienen. Om dat verlies van 5 miljoen te compenseren, zou Barça een fikse tekenbonus betalen aan de aanvaller met 18 goals op zijn naam dit seizoen. Griezmann zou bovendien de op Lionel Messi na best betaalde speler worden in Catalonië.

Volgens L’Equipe zou Griezmann met open armen ontvangen worden bij Barcelona en zou hij zijn advocaat de opdracht gegeven hebben om een transfer naar Barça te onderzoeken. Ook zijn vader zou de Fransman pushen om naar de club van Messi te verhuizen. En wat met Atlético? L’Equipe beweert dat Griezmanns afkoopclausule niet 200 maar 120 miljoen bedraagt, eentje die voor juni 2019 geactiveerd moet worden.