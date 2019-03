Wansmakelijk: Genk-fans hangen Pozuelo-pop op en overrijden hem met een trein

Alejandro Pozuelo had zondagavond op Zulte Waregem zijn laatste match moeten spelen voor KRC Genk, maar de Spanjaard ontbrak omdat zijn grootvader op sterven ligt in Spanje. Een aantal Genkse “fans” hebben de transfer van Pozuelo naar Toronto blijkbaar nog altijd niet verteerd, want tijdens de match werd vanuit het bezoekersvak een opblaaspop met een truitje van Pozuelo symbolisch met een strop om de nek opgehangen. Nadien werd de pop zelfs overreden door een in elkaar geknutselde trein. Een wansmakelijke actie die doet denken aan de onthoofdingstifo waar Steven Defour mee te maken kreeg met Anderlecht toen hij terugkeerde naar Standard. Na enkele minuten werd de pop weggehaald door stewards. Gelukkig was Pozuelo zelf niet in het stadion.