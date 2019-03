“Hij is dan toch een mens”: Liverpool ontsnapt na zeldzaam foutje Virgil van Dijk

Liverpool blijft na een 1-2 zege op het veld van Fulham op kop in de Premier League, maar moest lang zweten om de zege veilig te stellen. Ooorzaak van veel spanning: een foutje van Virgil van Dijk, die Ryan Babel de gelijkmaker cadeau gaf. Analist Jamie Redknapp kon er wel mee lachen: “We waren al bang dat hij geen mens was.”

Liverpool is in de Premier League in een spannende titelstrijd verwikkeld met Manchester City en had een zege bij Fulham broodnodig. Sadio Mané zette de Reds na 26 minuten op de goede weg, maar een kwartier voor tijd stond de 1-1 op het bord. Uitgerekend ex-speler Ryan Babel profiteerde van een misverstand tussen Van Dijk en doelman Alisson om de gelijkmaker binnen te werken. Gelukkig voor de Nederlander en de Braziliaan maakte Milner er enkele minuten later 1-2 van, waardoor Liverpool twee punten uitloop op City - dat zijn wedstrijd van vandaag een week uitgesteld zag omdat het dit weekend in de FA Cup actief was.

“We werden al ongerust, maar hij is dan toch een mens”, kon analist Jamie Redknapp op Sky Sports lachen met de zeldzame misser van Van Dijk.

Bij de leider in de stand kwam Rode Duivel Divock na 72 minuten op het veld om Roberto Firmino te vervangen.