Grote ravage gisteren op een bouwplek op de Lange Munte. Tijdens graafwerken aan de kelderverdieping van een nieuwbouw stortte de gevel van een grote aanpalende hangar in.

De muur stortte zaterdagavond omstreeks middernacht in, maar de ravage werd pas 's ochtends opgemerkt. De materiële schade is enorm, gelukkig vielen er geen gewonden. “Het huis is niet ...