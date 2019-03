AA Gent pakt laatste ticket Play-off 1, Genk, Club Brugge en Antwerp laten dure punten liggen

De reguliere competitie van de Jupiler Pro League heeft op de slotspeeldag zijn laatste geheimen prijsgegeven. AA Gent versloeg STVV met 0-2 en pakte op de valreep het laatste ticket voor Play-off 1. KRC Genk gaat die play-offs in pole positie in, maar slikte in de 93e minuut nog een gelijkmaker tegen Zulte Waregem (3-3). Gelukkig voor de Limburgers werd eerste achtervolger Club Brugge het zoveelste slachtoffer van giant killer Moeskroen (1-2). Anderlecht bezorgde Coucke een 0-2-zege bij diens terugkeer naar Oostende. De gekste match was Standard - Waasland-Beveren. De Rouches bogen in de tweede helft een 0-3-achterstand nog om in een 4-3-overwinning. Antwerp verloor bij Kortrijk (1-0), Charleroi ging thuis de boot in tegen Eupen (1-2). Lokeren nam afscheid van eerste klasse met een 3-1-zege tegen Cercle.

OVERZICHT. Dit is het beginklassement van Play-off 1 en de samenstelling van play-offs 2A en B

Het enige duel dat er zondagavond echt toe deed was STVV - AA Gent. De thuisploeg moest winnen om alsnog over de Buffalo’s naar de zesde plaats te springen. Maar al snel werd duidelijk dat die overwinning er niet zou inzitten. Roman Yaremchuk deed met de 0-1 na 17 minuten eigenlijk al de match op slot. Sint-Truiden moest vol aan de bak om nog twee keer te scoren, maar het was Sorloth die de 0-2 liet liggen. Na de pauze was er veel goede wil bij de Truienaren, maar dat resulteerde niet in doelrijpe kansen. Na een snelle counter kwam AA Gent zelfs 0-2 voor. Sorloth bracht het leer voor, Verstraete verlengde tot bij Yaremchuk. De Oekraïner mocht voor de tweede keer vieren, de doodsteek voor STVV. In de eindstand van de reguliere competitie springt AA Gent met 50 punten nog over Antwerp (49), dat met 2-0 verloor bij Kortrijk, naar de vijfde plaats. STVV eindigt als zevende met 47 punten.

Leider KRC Genk liet zonder Pozuelo, die forfait moest geven voor zijn afscheidsmatch , dure punten op het veld van Zulte Waregem. De thuisploeg was nochtans al snel op voorsprong gekomen via een penaltygoal van Hamdi Harbaoui, maar de leider van de Jupiler Pro League zette nog voor de pauze de zaken recht met treffers van Malinovskiy en Junya Ito. Leandro Trossard diepte de voorsprong met een knap doelpunt halfweg de tweede helft uit. Sandy Walsh maakte in de 72e minuut nog de aansluitingstreffer, en Harbaoui scoorde vlak voor tijd nog de onverhoopte gelijkmaker.

Want eerste achtervolger Club Brugge verslikte zich in Moeskroen, dé ploeg van 2019. Dat had de landskampioen vooral aan zichzelf te danken, want blauw-zwart miste in het eigen Jan Breydelstadion en karrenvracht aan kansen. Op een zeldzame, maar bijzonder mooie tegenaanval trof Moeskroen na een halfuur wel raak. Selim Amallah benutte een fraaie assist van Benson. Na de pauze hield Moeskroen-keeper Jean Butez de meubelen recht tot de 71 minuut. Toen maakte Schrijvers zijn grote misser van de eerste helft goed. Club Brugge leek door te stomen naar de zege, maar liep op een dodelijke tegenaanval in de slotfase. Antonov ramde de bal snoeihard in de bovenhoek. Vlak voor het einde miste Vanaken nog een dot van een kans op een gelijkmaker.

De gekste match van de zondagavond was Standard - Waasland-Beveren. De Rouches leken op Sclessin op een gigantische blamage af te stevenen. Na 49 minuten stond Standard 0-3 in het krijt. Stefan Milosevic scoorde een hattrick voor de bezoekers uit Beveren. Maar dan herpakte de thuisploeg zich een onwaarschijnlijke dolle vier minuten. Eerste Bokadi en dan twee keer Djenepo troffen raak in bijna evenveel minuten. En Standard ging nog op en over Waasland-Beveren. Orlando Sá bezorgde Standard alsnog de straffe overwinning.Mark Coucke beleefde een leuke terugkeer naar KV Oostende. Zijn Anderlecht won met 0-1 aan de kust. Alweer met dank aan wintertransfer Yannick Bolasie, die een patent lijkt te hebben op belangrijke goals. De Congolese aanvaller scoorde de openingstreffer na 69 minuten. Ivan Santini dikte in de 94e minuut zijn eigen doelpuntentotaal nog aan. Verschaeren mag in de kleedkamer een traktatie van alle andere spelers verwachten, want hij sleurde als jonge kerel zijn team voorbij een zwak Oostende. Anderlecht was zeker niet veel beter, maar dankzij twee assists van Verschaeren gaat Anderlecht wel met het vertrouwen van de overwinning richting Play-Off 1.

Lokeren nam afscheid in schoonheid van eerste klasse. In zijn laatste match voor de degradatie pakte de rode lantaarn zijn vijfde overwinning van het seizoen. Tegen Cercle Brugge klaarden de Waaslanders de klus al voor de pauze met goals van Benchaib, Cevallos en Skulason. Na de rust milderde Gakpé nog voor de bezoekers.

Met een halve b-ploeg ging Antwerp kopje onder bij KV Kortrijk. Julien De Sart scoorde het enige doelpunt van de avond in de 84e minuut.In Charleroi - Eupen stond er niets meer op het spel. De bezoekers gaven hun seizoen nog wat glans door met 1-2 te gaan winnen op Mambourg. De winning goal van Youssef Msakni - ook wel eens de Tunesische Messi genoemd - was Messiaanse: een solo, afgewerkt met een subliem stiftertje.1.Genk 63 2.Club Brugge 56 3.Standard 53 4.Anderlecht 51 5.AA Gent 50 6.Antwerp 49 7.Sint-Truiden 47 8.KV Kortrijk 43 9.Charleroi 42 10.Moeskroen 40 11.Zulte Waregem 33 12.Eupen 32 13.Cercle Brugge 28 14.Oostende 27 15.Waasland-Beveren 27 16.Lokeren 20