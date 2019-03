OVERZICHT. Dit is het beginklassement van Play-off 1 en de samenstelling van play-offs 2A en B

De reguliere competitie zit erop, de play-offs kunnen beginnen. Racing Genk start met een bonus op Club Brugge en krijgt tien matchen om die voorsprong te verdedigen en een vierde titel te pakken. De kalender wordt maandagmiddag bekendgemaakt, een overzicht van de stand in Play-off 1 en de samenstelling van play-offs 2A en B geven nu al.

Spelen Play-off 1 (aantal punten/gehalveerde punten in PO1)

1. Racing Genk - 63/32*

2. Club Brugge - 56/28

3. Standard - 53/27*

4. Anderlecht -51/26*

5. AA Gent -50/25

6. Antwerp - 49/25*

*=Punten worden naar boven afgerond na het halveren voor Play-off 1. Als twee ploegen in het klassement eindigen met gelijk aantal punten, dan wordt er eerst gekeken of een van beide ploegen een half punt kreeg door de puntenafronding na de reguliere competitie. Daarna geven de gewonnen wedstrijden de doorslag, gevolgd door doelsaldo en gemaakte doelpunten.

Play-off 2A

Sint-Truiden, Charleroi, Eupen, Oostende, Beerschot Wilrijk, Westerlo

Play-off 2B

Kortrijk, Moeskroen, Zulte Waregem, Cercle Brugge, Waasland-Beveren, Union

De winnaars van Play-off 2A en 2B spelen twee matchen tegen mekaar om de winnaar van Play-Off 2 aan te duiden. Die speelt dan twee finalewedstrijden om een Europees ticket. In principe is dat tegen het nummer vier van Play-off 1, maar alles staat of valt met waar Racing Genk eindigt (dat door het winnen van de reguliere competitie al een ticket voor de Europa League vastheeft), wie de beker wint (KV Mechelen of AA Gent) en -als het de beker wint- of KV Mechelen gestraft wordt in de zaak rond matchfixing.

De kalender wordt maandagmiddag om 14u30 bekendgemaakt.