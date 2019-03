Cynische Vormer: “Laat Moeskroen nu maar lekker Play-off 2 spelen"

Het verhaal van het puntenverlies tegen een kleinere ploeg herhaalde zich voor Club Brugge: het verloor met 1-2 van Moeskroen. Ruud Vormer vertelde dat zijn team nochtans gewaarschuwd was. “Dit is heel zuur. De coach heeft er genoeg op gehamerd, maar soms hebben wij van die momenten. Dat is al vaker gebleken”, aldus de kapitein. “Ik heb geen verklaring voor onze zwakke eerste helft, het liep gewoon niet.” Gevraagd naar de tegenstander reageerde Vormer cynisch. “Goede ploeg? Ja, dat wel. Laat ze maar lekker Play-off 2 spelen nu. Ach, we zijn gewoon heel ontgoocheld.”

Door het gelijkspel van Genk begint Club met vier punten achterstand aan Play-off 1. Volgens Vormer is nog alles mogelijk. “Hopelijk kunnen we thuis beginnen en dan ook meteen een zege pakken. Alles ligt nog open, maar we zullen het match per match moeten bekijken. Nu gaan we eerst enkele dagen uitrusten om dan met frisse kopjes aan onze voorbereiding te beginnen.”