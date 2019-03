Pech voor vogelspotters: vandalen maken kampvuur met twijgen uit gloednieuwe vogelkijkwand

Opwijk - Vogelspotters kunnen zich voortaan uitleven achter de nieuwe vogelkijkwand in natuurgebied Heistergem. De officiële opening zondag ging niet gepaard met het traditionele doorknippen van een lintje, wel van een stevige twijg, waarmee schepen Inez De Coninck (N-VA) wat meer moeite had.

Er staat al een vogelkijkwand in het waterbekken Heistergem. Maar Natuurpunt Opwijk-IJsvogel vindt de ligging een beetje ongelukkig. “Meestal kijk je tegen het zonnelicht in”, klinkt het.

De lokale afdeling kreeg daarom toestemming van de Vlaamse Milieumaatschappij, die eigenaar is van het gebied, en van het gemeentebestuur van Opwijk om aan de overkant van de plas een nieuwe vogelkijkwand te plaatsen.

“Onze houtzagerij heeft de wand gezet”, zegt voorzitter Marc De Maegdt. “De kostprijs bedraagt 2.400 euro, maar meer dan de btw en nog wat kleinigheden hebben we niet moeten betalen, want het gemeentebestuur schonk 1.000 euro, de milieuraad legde er 500 euro bij, net als het project ‘Kunst in Lege Huizen’. Het vlechtwerk hebben we zelf uitgevoerd. Dat hebben we wel tweemaal moeten doen, want vandalen hebben er een kampvuur mee gemaakt. De zitbank die er stond, hebben we geïntegreerd in de kijkwand.”

Door de nieuwe wand kan je naar vogels kijken zonder dat ze worden opgeschrikt. Zonder de nieuwe wand werden de vogels vaak gestoord door wandelaars.

In 2000 legde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dit gebied aan als wachtbekken op de Vondelbeek. Het kan 126.000 m3 water opslaan. De VMM legde ook wandelpaden aan, groef poelen uit, plaatste zitbanken en een (eerste) vogelkijkwand.

Stormweer hield er de jongste tijd lelijk huis met ontwortelde bomen en afgerukte takken als gevolg.