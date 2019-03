Zo dacht Mourinho als coach van Chelsea over “bedrieger” Ronaldinho, “zeer linksvoetige” Messi en anderen sterren van Barcelona

José Mourinho is een man met een mening. Dat is het minste wat je kan zeggen. Dat is in 2019 het geval, maar was het ook al dertien jaar geleden. Toen speelde ‘The Special One’ met Chelsea in de Champions League tegen Barcelona. Het scoutingrapport uit die periode is nu gelekt en levert enkele boeiende analyses op van Mourinho.

De Blues en de Blaugrana speelden in het seizoen 2005/2006 in de achtste finales tegen elkaar. Barcelona zou over twee wedstrijden met 3-2 (1-2 in Londen, 1-1 in Camp Nou) te sterk zijn voor de troepen van Mourinho. Die had nochtans zijn huiswerk gemaakt.

In een, volgens The Daily Mirror, gelekt rapport is te zien hoe gedetailleerd Mourinho en zijn toenmalige assistent André Villas-Boas Barça bestudeerd hadden. Het interessantste zijn de commentaren die het duo gaf op bepaalde sterspelers van toen.

Over boegbeeld Carlos Puyol:

“Agressief, maar zeer emotioneel. Wordt gek van de scheidsrechter in verband met fouten tegen hem en provoceert enorm. Agressieve verdediger, speelt door te anticiperen met zijn lichaam. Slecht positiespel (komt naar middenveld met spits) en slecht leiderschap (wil offside spelen wanneer dat niet mogelijk is). Omdat hij zijn lichaamssterkte gebruikt om de bal te heroveren, kunnen we contact provoceren in de zestien of net erbuiten. Krachtige kopper.”

Foto: BELGAIMAGE

Over balgoochelaar Ronaldinho:

“Heeft de technische kwaliteit om verdediger te ontwijken met een eerste baltoets. Als hij vrij staat, krijgt hij de bal en valt hij verdedigers aan één op één (naar binnen om te schieten of naar buiten om voor te zetten). Veel gevaarlijker tussen de linies, van waaruit hij een centrale verdediger meelokt. Speelt vaak naar Messi, Eto’o of de opkomende middenvelder. Zeer zwak in defensieve omschakeling en het verdedigende werk. Uitbuiten. Constante bedrieger, valt makkelijk.”

Over de toen jonge Andres Iniesta:

“Komt vrijwel altijd van de bank. Zeer dynamische speler. Grote actieradius. Beweegt snel en voert snel uit. Gevaarlijke speler.”

Foto: REUTERS

Over de tiener Lionel Messi:

“Kwaliteit plus snelheid, maar zeer linksvoetig. Dezelfde gedragingen als Ronaldinho. Tussen de lijnen of diagonaal. Stuwt team voorwaarts door zijn lopen met de bal. Geweldig één op één. Als het een optie is om een fout te maken, is het belangrijk dat buiten de zestien en zo vroeg mogelijk te doen. Recent hersteld van een blessure.”

Over doelman Victor Valdes:

“Goede keeper. Weet hoe hij ruimte moet controleren en komt snel uit om verdedigers te beschermen (lobjes zijn mogelijk). Houdt ervan om via korte passes het spel op te bouwen. Heeft geen goede trap.”

Over spelverdeler Deco:

“Houdt ervan om de verantwoordelijkheid te hebben om het spel te organiseren en aan de linkerkant komt hij altijd helpen. Op de rechterkant zal hij penetreren om de bal diep te krijgen. Verantwoordelijke speler. Neemt risico’s en stuwt team voorwaarts (vraagt en drijft de bal om aan te vallen). Kan verdedigend belangrijk zijn met zijn hoog druk zetten. Heeft de neiging om stil te vallen tijdens wedstrijd. Valt makkelijk om vrije trappen af te dwingen.”

Over goalgetter Samuel Eto’o:

“Explosief met en zonder de bal. Zeer sterk in de kleine ruimte. Blijft geloven en houdt hoge intensiteit doorheen hele wedstrijd vol. Weet hoe op de limiet van buitenspel te spelen, maar ook hoe een referentie te zijn voor zijn team met korte ballen en het lopen tussen de linies. Schiet van overal en zonder voorbereiding. Defensief zeer sterk. Werkt zeer hard op helft van tegenstander door fouten of ballen naar de doelman af te dwingen.”