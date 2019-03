Anderlecht komt goed weg in Oostende: Vanlerberghe mist voor leeg doel in 90e minuut

Anderlecht won zondag met 0-2 bij KV Oostende, maar kwam best wel goed weg aan de kust. In de 90e minuut - bij een 0-1-stand - mocht Jordi Vanlerberghe helemaal alleen op doel af. De huurling van Club Brugge omspeelde keeper Didillon, maar plaatste de bal nog naast. Even later miste Ivan Santini aan de overkant niet.