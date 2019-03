Een woning langs de Veurnestraat is helemaal vernield na een nachtelijke uitslaande brand. De bewoners konden op tijd hun huis verlaten, maar hun hond, die alarm sloeg, bleef achter in de vuurzee.

In de nacht van vrijdag op zaterdag brak omstreeks 01.30 uur een zware brand uit in de keuken van het huis van Debora Devos en Bob Maes langs de Veurnestraat in Pervijze bij Diksmuide.

