Deze ouders kamperen voor plan B: plaatsje verzekeren in ene school en in april nog eens proberen in een andere

Gent / De Pinte -

Kamperen om je kind een plekje in het middelbaar te garanderen: het wordt steeds zeldzamer. Toch ­logeerden afgelopen weekend bijna honderd ouders in het Atheneum Erasmus in De Pinte. “Waarschijnlijk is dat niet eens nodig, want veel ouders willen hun leerlingen op school in Gent, waar het online aanmeldingssyteem pas op 1 april begint. Daarom kamperen veel mensen in het kader van hun plan B, voor mocht het in Gent niet lukken.”