Vier punten verschil tussen nummer 1 KRC Genk en nummer 2 Club Brugge. En vier punten verschil Club Brugge tussen nummers 5 en 6, AA Gent en Antwerp. Dit jaar meer dan ooit: het wordt een bloedstollende Play-off 1. Met zes clubs die ooit al een keer kampioen werden. Dat is een primeur.

Spannend zal het zeker worden. Of er veel kwaliteit zal te zien zijn, is minder zeker. Van de zes PO1-deelnemers konden alleen Anderlecht, Standard en AA Gent winnen. En behalve voor AA Gent was daar ...