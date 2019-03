Negen kinderen naar ziekenhuis nadat afval vuur vat in flatgebouw

Oostende - Een twintigtal bewoners van een flatgebouw in de Van Iseghemlaan werd zondagnamiddag geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken op de gelijkvloerse verdieping. Negen kinderen werden preventief ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten rukten omstreeks 16 uur uit naar het zes verdiepingen tellende appartementsgebouw.

De brandweer van Oostende was, samen met de lokale politie en de medische diensten, heel vlug ter plaatse.

Foto: Simon Mouton

“In een gang op het gelijkvloers had afval vuur gevat en dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling in het hele gebouw”, legt brandweersergeant Greg Geerseau uit. “We hebben onmiddellijk een twintigtal personen via de balkons van de flats geëvacueerd. Ze werden opgevangen in een horecazaak aan de overzijde van de straat.”

Het vuur was snel onder controle en de brandweer ventileerde het gebouw. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) kwam ter plaatse om zich van de toestand te vergewissen en met de getroffen bewoners te praten. “Er raakte gelukkig niemand gewond, maar er hing heel wat rook in het gebouw. Negen kinderen zijn daarom ter controle naar het ziekenhuis gebracht, wat routine is voor personen die wat door de rook bevangen zijn. De schade bleef beperkt en geen enkele flat raakte onbewoonbaar. Een onderzoek dringt zich weliswaar op want het is de tweede keer dat in datzelfde flatgebouw op die manier brand ontstaat”, aldus nog de burgemeester.

Foto: Simon Mouton

Dat wordt bevestigd door een van de bewoners. “Een tijd geleden was het ook al van dat. Die afvalzakken branden toch niet uit zichzelf. Gelukkig is het ook deze keer goed afgelopen.” De drukke Van Iseghemlaan werd een tijd afgezet en de brandweer bleef nog een tijdje nablussen. De bewoners konden in de vooravond terugkeren naar hun flat.

Foto: Simon Mouton