Afgelaste cursussen wegens te weinig deelnemers, nog steeds geen locatie in Oost-Vlaanderen en de vrees dat straks iedereen tegelijk aanklopt bij de rijschool. De ‘terugkommomenten’ voor chauffeurs die pas hun rijbewijs haalden, hebben een valse start genomen. Zesduizend Vlamingen zijn al opgeroepen voor de praktijklessen en een groepsgesprek over onder andere alcohol in het verkeer, maar slechts zeshonderd daagden al op. Hier loopt het allemaal mis.