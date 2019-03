Carnavaliste springt van praalwagen en raakt zwaargewond bij aanrijding

Borgloon - Een carnavaliste is zondagavond in Borgloon zwaargewond geraakt, nadat ze was aangereden door een personenwagen na het verlaten van de praalwagen van haar carnavalsgroep. Dat gebeurde na de optocht rond 18.30 uur op de Tongersesteenweg (N79) ter hoogte van Dancing MacQueen.

Nadat ze van de praalwagen was gestapt, wilde ze rijbaan oversteken, maar werd daarbij gegrepen door een personenwagen. De vrouw is met zware letsels overgebracht naar het Jessaziekenhuis in Hasselt. Zij raakte levensgevaarlijk gewond. De vrouw deed mee met de Tongerse carnavalsvereniging De Stromannen van Kunsem. De lokale politie van de zone Kanton Borgloon deed de vaststellingen.