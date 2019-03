De laatste strijd van André Gyselbrecht: dokter hoopt op strafvermindering bij hof van beroep in zaak Kasteelmoord

Wingene -

Voor het Gentse hof van beroep start maandag het proces rond de Kasteelmoord. Dokter André Gyselbrecht riskeert in theorie dertig jaar cel na de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Hij werd daarvoor door de correctionele rechtbank in Brugge veroordeeld tot 27 jaar cel. Maar in beroep hoopt hij op strafvermindering. “Die strafmaat in Brugge had volgens mij buitenaardse proporties”, stelt Johan Platteau, de raadsman van dokter Gyselbrecht. “Maar ik begrijp dat ook. In Brugge waren het parket en de rechtbank kwaad op ons. Ze hebben niet willen luisteren naar onze verdediging en als je kwaad bent of overheerst door emotie kun je niet helder nadenken. Ik hoop dat ze in Gent niet kwaad zullen zijn.” Dokter Gyselbrecht, die beschouwd werd als opdrachtgever, zit al vast sinds 2012, toen Stijn Saelens in Wingene werd doodgeschoten in zijn kasteel. Zijn vriend Pierre Serry was tussenpersoon bij het beramen van de moord en kreeg 21 jaar cel. De Nederlander uit IJzendijke Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de overleden huurmoordenaar, en diens neef Roy Larmit. Zij werden elk veroordeeld tot 27 en 15 jaar cel. Het hof hoopt de zaak na een week in beraad te nemen.