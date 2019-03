Eindelijk: Tottenham speelt op 3 april eerste keer in nieuwe stadion

De langverwachte eerste wedstrijd van Tottenham Hotspur in het nieuwe stadion is eindelijk officieel vastgesteld. De Londense topclub van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen debuteert op 3 april in de competitiewedstrijd tegen stadgenoot Crystal Palace in het complex, dat plaats biedt aan 62.000 bezoekers. Zes dagen later volgt op dezelfde locatie de kraker tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League.