Leger betrapt 100 kandidaat-militairen op drugs tijdens hun testen

Het Belgisch leger, dat massaal op zoek is naar nieuwe militairen, heeft bijna 100 kandidaten afgekeurd omdat er duidelijke sporen van drugs in hun urine gevonden was. Bij de betrapten waren ook tien vrouwen.

Wie aan de slag wil bij het leger, moet naast een uitgebreide rist fysieke proeven ook een drugstest afleggen. Het Belgische leger hanteert namelijk een strenge nultolerantie voor drugsgebruik, gezien de vele wapens die er worden gebruikt.

Maar uit cijfers die defensieminister Didier Reynders (MR) nu heeft vrijgegeven, blijkt dat er vorig jaar bijna 100 kandidaat-militairen “ongeschikt” zijn bevonden voor een job bij het Belgische leger omdat tijdens de selectieproeven duidelijke sporen van drugs zijn gevonden in hun urine. Onder hen waren ook 10 vrouwelijke rekruten.

Twee jaar geleden werden tijdens de selectieproeven maar 61 kandidaat-militairen op recent drugsgebruik betrapt. Maar Defensie beklemtoont dat er in 2018 door verschillende wervingscampagnes meer kandidaten aan de selectieproeven deelnamen, wat de stijging vorig jaar zou verklaren.

Wie een positieve drugstest aflevert, is niet definitief afgekeurd. “Na een minimumperiode van drie maanden kan een kandidaat-militair zich opnieuw inschrijven voor een selectieprocedure.” Waarbij hij of zij dan een nieuwe drugstest moet afleggen.

Dat zoveel rekruten zich laten betrappen op drugsgebruik terwijl Defensie geen geheim maakt van de drugstest, is opmerkelijk. “Mogelijk beseffen niet alle deelnemers dat sommige drugs tot meerdere weken na gebruik perfect opspoorbaar zijn”, zo vertelt een legerofficier.

Meer preventie

Voor militairen in dienst gelden even strenge regels qua drugsgebruik. “Militairen die op softdrugs worden betrapt, krijgen onder zeer strenge voorwaarden een tweede en allerlaatste kans”, legt ACV-vakbondssecretaris Walter Van den Broeck uit. “Maar voor militairen die harddrugs gebruiken, is er geen pardon: zij worden definitief uit het leger gezet. Of er zouden erg straffe verzachtende omstandigheden moeten zijn.”

De verschillende legervakbonden dringen al jaren aan op een beter preventiebeleid wat drugsgebruik betreft. “Strenge regels zijn nodig, zeker binnen een organisatie als het leger. Druggebruik brengt namelijk enorme veiligheidsrisico’s met zich mee, bijvoorbeeld als iemand onder invloed wapens zou gebruiken. Met een goed preventiebeleid zouden we beter kunnen voorkomen dat militairen – die soms lang in zeer moeilijke omstandigheden werken – zich al eens laten verleiden tot verdovende middelen.”