Kasteel te koop: zeker 100 kamers mogelijk, maar ook de prijs is niet min

Heb je altijd al prins of prinses willen worden, maar nooit het juiste stekje gevonden? In Kelmis in de Oostkantons, zo’n 15 minuten van het Duitse Aken, staat het perfecte kasteel te koop.

Er zijn wel wat renovatiewerken aan, want het Kasteel Eyneburg dateert uit 1648 en staat al 57 jaar leeg. Ook de kostprijs is niet min. Wie zich graag kasteelheer of -vrouw wil noemen, zal zo’n 2.800.000 euro moeten neertellen. Maar je krijgt er wel een hoop voor in de plaats. Naast het eigenlijke kasteel is er een kapel, dienstwoningen, stallingen, wachttorens, smidse en een waterbron.

“Gezien de bewoonbare oppervlakte van zo’n 4.000 vierkante meter mikken we op iemand die graag een hotel wil beginnen op de prachtige site. Er kunnen gerust zo’n 100 kamers worden ingericht”, zegt de makelaar van Found & Baker Properties uit Gent. Groene vingers zijn ook vereist, want het perceel is liefst 264.976 m² groot, met weilanden en bossen.