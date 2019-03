De nieuwe parel van Ajax heet Naci Ünüvar, de 15-jarige die de “pass van het jaar” uitdeelde: “Messi? Nee, geef mij maar Ronaldo”

Op 13 juni 2003 zag de nieuwe parel van Ajax het levenslicht in Zaandam. Minder dan vijftien jaar later zette Ünüvar de overstap naar de U18 van de Nederlandse topclub. Begin dit jaar mocht hij zelfs meespelen met de U19, op 15-jarige leeftijd dus.

Ünüvar is een geboren leider. Als hij goed speelt, dan wint zijn team doorgaans. Als hij een mindere dag heeft als nummer tien of vanaf links, dan wordt het moeilijker voor Ajax. Hij zit dit seizoen aan zeven goals en acht assists in 27 optredens. Ünüvar werd de jongste doelpuntenmaker ooit in de UEFA Youth League met zijn penaltygoal tegen AEK Athene.

Maar waar hij dit seizoen even sociale media op zijn kop zette, was zijn briljante pass tijdens de Future Cup-wedstrijd tegen Feyenoord. Met de buitenkant van de voet rond twee verdedigers… “Pass van het seizoen”, klonk het vaak op Twitter.

Sjors van Veen, die de jeugd van Ajax van dichtbij volgt, reageerde lyrisch en ziet een grote toekomst weggelegd voor Ünüvar.

Naci Ünüvar's technical ability is what people tend to most look at, but what I personally like about the 15-year-old is the fact he's in Ajax's academy from the beginning. Everyone in and around the club knows him, with even the club's social media team hyping him via content. pic.twitter.com/RHIPnk2KKx