Twintiger in Tessenderlo opgepakt voor verwondingen met mes in gezicht van vrouw

Tessenderlo - De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft zondagochtend een 21-jarige man gearresteerd, die betrokken was bij een incident in een café in Tessenderlo. Met een mes had de man in het café een 35-jarige vrouw aangevallen. Dat maakte het parket van Limburg zondagavond bekend.

Het slachtoffer liep ernstige verwondingen in het gezicht op. De hulpdiensten brachten het slachtoffer met ernstige kwetsuren over naar het ziekenhuis, maar ze verkeerde niet in levensgevaar. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart.

Het incident deed zich zondag rond 2.30 uur voor. Het parket besliste de twintiger voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die voorleiding moet nog gebeuren. Het onderzoek wordt voortgezet. De reden voor de aanval met het mes is onduidelijk.