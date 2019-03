Supportersbus Moeskroen in panne nadat Club Brugge-supporter ongeval veroorzaakt

Lichtervelde - De wedstrijd tussen Club Brugge en Moeskroen eindigde zondagavond in mineur voor een Club Brugge-supporter en ook een beetje voor 48 supporters van Moeskroen. Op de terugweg naar huis had de Club-supporter, die gedronken had, op de E403 in Lichtervelde een ongeval. Hij ging met zijn Volkswagen Golf van de snelweg af en belandde in de vangrail. Een achterligger probeerde hem nog te ontwijken, maar deelde in de brokken. Ook een bus met supporters van Moeskroen moest alle remmen dicht gooien om een aanrijding te vermijden. De bus met 48 fans in feeststemming strandde op de pechstrook.

In de Volkswagen bleef de bestuurder ongedeerd. Zijn vrouw was in shock en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: gsd

De supporters van Les Red Coin Coin waren onderweg om hun overwinningsfeestje verder te zetten in het supporterslokaal, maar waren genoodzaakt in de grasberm te wachten. Door de noodstop was de bus defect en kon hij niet meer verder. “Het is een beetje een domper op de feestvreugde want we waren in euforie”, zegt supporter Tim Halleumieux. “Plots voelden we de chauffeur hard remmen, want we zagen niet wat er gebeurde. Niemand raakte gewond.”

De supporters moesten langs de snelweg wachten op een vervangbus. De brandweer beveiligde de situatie. De rechterrijstrook was daardoor versperd.

Foto: gsd