Open VLD wil 24/24 treinen en bussen

Open VLD klopte tien afspraken af over klimaat- en energiebeleid. Zo wil de partij dat je op elk uur van de dag met het openbaar vervoer tussen de grote steden van ons land moet kunnen reizen.

Voor studenten en scholieren geldt een fel ­verminderd tarief op het openbaar vervoer. In de eerste aanzet was dat nog gratis, maar daar kon de liberale achterban niet mee leven. “Te ideologisch beladen.”