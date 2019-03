Macron gaat gele hesjes hard aanpakken

Ook zeven Belgen opgepakt

De Parijse middenstand heeft het gehad. Zaterdag werden tachtig winkels en kiosken op en rond de Champs-Élysées beschadigd, geplunderd of in brand gestoken. Zelfs Le Fouquet’s, het iconische restaurant waar Nicolas Sarkozy in 2007 zijn overwinning in de presidentsverkiezingen vierde, moest eraan geloven. Een andere brand had slechter kunnen aflopen. Een bankkantoor stond in lichterlaaie, de brandweer moest een vrouw en haar baby ontzetten op de tweede verdieping.

De hulp- en ordediensten hebben het trouwens ook gehad. Zeker toen bleek dat ook een gedenkplaat voor een overleden politieman werd beklad. Een bord ter ere van Xavier Jugelé, een 37-jarige agent die in 2017 op de Champs-Élysées werd doodgeschoten door een aanhanger van ISIS, kreeg het anarchistische “A”-logo in graffiti én twee stickers met “Antifascistische Actie” en “Burgerlijke noodtoestand”.

Infiltratie

Zaterdag werden bijna driehonderd arrestaties verricht. Regeringsleden struikelden over elkaar om hun ongenoegen te uiten. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner noemde de daders “geen manifestanten of raddraaiers, maar moordenaars”. Volgens hem hadden 1.500 gewelddadige leden van het ‘Black Block’ de manifestatie van 10.000 in Parijs geïnfiltreerd.

De Franse president Emmanuel Macron stak nog een tandje bij. “Er zijn mensen die de Republiek op alle mogelijke manieren proberen te vernietigen”, zei hij. Macron beloofde “sterke, bijkomende maatregelen” om het geweld te voorkomen en zei dat “iedereen die er op de Champs-Élysées bij was, medeplichtig is”. Wat dan weer op kritiek van de gele hesjes onthaald werd. Wat die “sterke, bijkomende maatregelen” zijn, is onduidelijk. Er is een wet waarmee de overheid onaangekondigde acties harder kan pakken, maar die moet nog door de administratieve molen. Volgens de rechtse oppositie heeft Macron zijn land niet meer onder controle en is hij de enige verantwoordelijke voor het geweld.

24 uur pauzeren

President Macron stond zaterdagochtend nog op de latten in de Pyreneeën toen de situatie in Parijs uit de hand begon te lopen. Er was al kritiek op zijn afwezigheid tijdens de achttiende actiedag van de gele hesjes, al had de entourage van de president gezegd dat die er even uit wou om zijn echtgenote te zien en dat Macron “het recht heeft om 24 uur te pauzeren”. Manifestanten waren trouwens van plan om de president een bezoekje te brengen in het skioord La Mognie. Ze hadden verzameld in Tarbes, een stad op een uurtje rijden. Maar uiteindelijk kwam Macron zelf de berg af.