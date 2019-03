“Niet dapper genoeg”

Was het nu dapper of dom? Want dat Groen met hun klimaatplan een stevige reactie van de andere partijen zou krijgen, dat hadden ze zelf ook wel ingeschat. De vraag was of ze die storm konden doorstaan.

Rimpelloos ging dat niet. Zowel partijvoorzitter Meyrem Almaci als federaal fractieleider Kristof Calvo had flink wat moeite om toe te geven dat hun plan voor bijvoorbeeld salariswagens sommige mensen pijn zou doen. “Dat hadden ze nochtans moeten voorzien”, zegt politicoloog Carl Devos. “Als je met zo’n breed plan komt, dan weet je dat de tegenstand zal zoeken naar de zwakke flank. Ze hadden moeten doorduwen. Ja, we gaan die salariswagens afschaffen. Punt aan de lijn. Dat de anderen daar tegen zijn, dat is dan maar zo. Maar nu lijkt het wel alsof Groen bang is van haar eigen maatregelen.”

Zijn collega Nicolas Bouteca (UGent) vindt dat Groen net te snel is geweest. “Er komen nog compensatiemaatregelen, beloven ze, maar daarmee komen ze nog niet naar buiten. Zo creëren ze een beeld dat hun klimaatbeleid geld zal kosten. Ze hadden het handiger kunnen aanpakken. Maar ze staan wel in het midden van het debat. En je kunt je afvragen hoeveel van de mensen met salariswagens effectief op Groen stemmen.”

“Belastingtsunami”

De groenen waren het natuurlijk wel aan hun stand verplicht. Klimaat en milieu zijn groene thema’s bij uitstek en die stonden nadrukkelijk op de agenda door de klimaatmarsen en -spijbelaars. En de roep van de andere partijen dat Groen maar eens met een doorgerekend plan moest komen, werd steeds luider.

Het ‘paKt’ 2030 zat al in de pijplijn. Zestig maatregelen stellen de ecologisten voor met de ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van CO 2 tegen 2030 met 55 procent terug te dringen. 60 procent van alle energie moet tegen dan uit hernieuwbare bronnen komen. Groen zette er netjes een tabel bij met hoeveel dat allemaal moet kosten en waar ze dat geld willen halen. N-VA en Open VLD haalden onmiddellijk het grof geschut boven en zetten het plan weg als een “belastingtsunami van 10 miljard euro”.

Moeilijke boodschap

De partijtop van Groen zelf is niet onder de indruk. “Wij zijn de eersten en de enigen die met een berekend plan komen. De rest is blijkbaar vooral bezig met mooie visuals op sociale media”, zegt partijwoordvoerder Jonas Dutordoir. “Vroeger was N-VA een aanbodpartij, nu zijn wij dat.”

Al bij al zijn ze bij de partij tevreden. “Het is een moeilijke boodschap om te verkopen”, zegt iemand bij Groen. “Vooral omdat zo hard gefocust wordt op dat ene punt, terwijl de rest van het plan erbij inschiet.” “We moeten er vooral heel duidelijk over communiceren”, zegt een andere groene.

Maar de boodschap is vooral eensgezind: “Dat de rest nu maar zelf eens met cijfers komt.”