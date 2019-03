Zo vieren de Ieren

Zondag kleurde de wereld groen. Want op 17 maart vieren de Ieren Saint Patrick’s Day, de feestdag van de belangrijkste heilige van het land. In eigen land zijn ze maar met 6,5 miljoen, maar toch kregen ze de hele wereld aan het zingen en dansen. In Chicago kleurde de rivier groen, en zelfs de fonteinen aan het Witte Huis namen voor de gelegenheid een ander kleurtje aan. Meer dan 400 monumenten in 50 landen zagen er plots een stuk groener uit. Het feest werd vooral uitbundig gevierd in de VS, Canada en Australië, landen waar veel nakomelingen van Ieren wonen. (sgg)