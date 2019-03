Cycloon Idai eist meer dan honderd doden

Meer dan honderd mensen zijn omgekomen na de doortocht van cycloon Idai in Zimbabwe en Mozambique vrijdagavond en zaterdagochtend. Het zou gaan om de ergste orkaan in de regio de afgelopen tien jaar. De wind haalde snelheden tot 200 kilometer per uur. Huizen, straten en velden overstroomden. De hulpdiensten hebben het moeilijk de getroffen regio te bereiken, omdat het water veel bruggen heeft weggeslagen. In Zimbabwe zouden 65 doden zijn gevallen, in Mozambique nog eens 48. In beide landen zijn er nog steeds tientallen vermisten. Zuidelijk Afrika had vorige week al te kampen met zware regenval en overstromingen. Daarbij vielen al 66 doden in Mozambique. In het naburige Malawi vielen meer dan 50 slachtoffers. (sgg)