De grote schrik van Rusland: Chinezen drinken Baikalmeer leeg

“We hebben de geit in onze tuin gelaten. En nu is ze ons kaal aan het vreten.” Yulia Ivanets uit de stad Angask, niet zover van de oevers van het Siberische meer, heeft een petitie gelanceerd tegen de Chinese verovering van de Baikal. De tekst is al meer dan 55.000 keer ondertekend. De Chinezen kopen massaal de huizen in de dorpjes langs dit oeroude en machtige meer, het grootste zoetwaterreservoir ter wereld. En nu willen ze het kristalheldere water ook nog gaan oppompen om het naar China door te sluizen.

Een Russische rechtbank heeft daar voorlopig een stokje voor gestoken: AquaSib mag niet voortbouwen in het stadje Kultuk, tot nader onderzocht is of alles in orde is met de milieuvergunning en of er geen milieu-inbreuken zijn gebeurd bij de opstart van de bouwwerken. AquaSib is een gewoon Russisch bedrijf, zou je denken. Maar het wordt volledig gefinancierd door het bedrijf “Baikal Lake”. En dat is gevestigd in Daqing, in China.

De trots van Rusland

“En zo zit je eigenlijk recht in de roos van alle angsten en clichébeelden van de moderne Russen”, zegt milieuactivist Alexander Kolotov. “De Chinezen die naar hier komen en alle nationale symbolen opslokken.”

Want het Baikalmeer, de Parel van Siberië, is voor de Russen een bron van trots. Het meer is beschermd als Unesco Werelderfgoed. Het water is zo helder dat je vanuit een bootje vijftig meter diep kan turen. In de winter kun je met een vrachtwagen van vijftien ton over de metersdikke ijslaag rijden.

“We mogen de ecologische waarde van de Baikal niet op het spel zetten door dit waterproject”, zei de Russische premier Dmitri Medvedev een paar dagen geleden. Hij móést zich wel uitspreken, want op sociale media en in de lokale kranten is het protest de afgelopen dagen en weken te groot geworden.

Het brengt de Russen in een lastig parket. Ze hebben China nodig om hun economie aan te zwengelen, die lijdt onder de westerse sancties na de Russische inmenging in Oekraïne. In het oosten van Rusland woont ook nauwelijks volk, er is ook nauwelijks economische activiteit. Terwijl net over de grens met China tientallen miljoenen Chinezen zitten samengepakt. Daar is een tekort aan ruimte en een tekort aan drinkwater dat tot in Peking reikt. Dat moet dus wel problemen geven.

Onbegrip aan Chinese kant

Het is niet de eerste keer dat de Russen zich zorgen maken. Eerder al leden bossen rond Baikal onder de illegale houtkap voor de Chinese markt. En een paar jaar geleden groeide de onrust over een 1.700 kilometer lange waterpijplijn die China wou bouwen van aan het meer tot in Lanzhou, in het noordwesten van China. Daarbij komt de wrevel over de toevloed aan Chinese toeristen. Ze hebben het meer ontdekt sinds de roebel een paar jaar geleden fors in waarde terugviel. Veel Chinese reisorganisaties prijzen de Baikal aan als “ons meer”, omdat het ten tijde van de Han-dynastie, drie eeuwen voor Christus, deel uitmaakte van China en de naam “Noordzee” droeg.

De Chinese geit staat dus in de Russische tuin. Of zoals de tabloidkrant Moskovsky Komsomolets bloklettert: “De onderbuik van Rusland is bedreigd.” Het bedrijf AquaSib zelf zegt de commotie niet te begrijpen. “Toen we onze aanvragen indienden, had niemand hier een probleem mee. We hebben alle toelatingen die we nodig hebben”, liet het weten via Facebook. “We investeren 20 miljoen euro en zorgen voor 150 jobs. En één fabriek als de onze heeft geen milieu-impact op het Baikalmeer. Zelfs honderd bedrijven als AquaSib zouden de milieuwaarde van dit meer niet aantasten.”