Stewardessen rouwen om crash

De stewardessen van Ethiopian Airlines weten met hun verdriet geen blijf. Zondag zijn zeventien mensen begraven die omkwamen bij de vliegtuigcrash van Ethiopian Airlines op 10 maart. Evenveel lege kisten, gedrapeerd in de nationale vlag, werden door de straten van hoofdstad Addis Abeba gedragen. Leeg, want het identificatieproces van de lichamen verloopt moeizaam. De lichamen zullen pas later vrijgegeven worden. Familieleden kregen voorlopig een zak aarde van 1 kilogram met de verschroeide aarde van de plek van de crash, zodat ze toch al een begrafenisceremonie konden organiseren.(jvde)