Italiaanse justitie onderzoekt dood “bunga-bunga”-model

Het Italiaanse gerecht is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van een Marokkaans model dat jaren geleden de zogenoemde bunga-bungafeestjes van ex-premier Berlusconi bezocht. Imane Fadil (33) overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan, waar ze werd behandeld voor hevige pijn in de maag. Ze had tegen vrienden en haar advocaat al verteld dat ze vreesde dat ze was vergiftigd. Het Openbaar Ministerie in Milaan zegt dat de precieze doodsoorzaak nog niet is vastgesteld. Fadil trad in 2012 op als getuige in een rechtszaak tegen Berlusconi, die aangeklaagd werd wegens het betalen voor seks met een minderjarige prostituee. Berlusconi werd aanvankelijk veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken omdat hij volgens de rechtbank niet kon weten dat het om een minderjarige ging. Volgens Italiaanse media was Fadil bezig met een boek over haar ervaringen bij de omstreden feesten van de oud-premier. (mkm)