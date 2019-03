Bonte: “OCAD onderschat dreiging extreemrechts”

OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse, onderschat de dreiging van extreemrechts in België. Dat zegt Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde, naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland.

Hans Bonte. Patrick Hattori

“In Vilvoorde heerst heel wat ongerustheid in de moslimgemeenschap, het is echt onbegrijpelijk dat de Nationale Veiligheidsraad vrijdag geen specifieke richtlijnen heeft gegeven voor de moskeeën”, zegt Bonte. “Er wordt enkel herhaald dat grote evenementen in de gaten moeten worden gehouden, en dat de lokale politie voorzorgsmaatregelen moet nemen.”

Volgens de burgemeester is de dreiging echter veel groter dan gedacht en verdienen de steden ondersteuning van de federale politie. Zeker na de aanslag in Christchurch is er risico op copycatgedrag. “Die onderschatting komt doordat OCAD jarenlang te weinig analisten op extreemrechts heeft gezet. Dat is echt een verwaarloosd terrein geweest.”

De SP.A’er wijst erop dat er sinds de aanslag veel haatberichten en oproepen tot geweld verschijnen op de sociale media. Ook daartegen moet volgens hem worden opgetreden door de parketten. (blg)