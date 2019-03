Een brede grijns en een White Power-gebaar

Geboeid en in een witte gevangenisplunje werd de extreemrechtse schutter Brenton Tarrant (28) nog geen 24 uur na zijn bloedbad voorgeleid bij de rechtbank. Praten deed hij niet, maar zoals hij al aankondigde in zijn racistisch manifest toonde hij ook geen spijt. De rechter kreeg van hem een brede grijns te zien en een poging tot extremistische gebaren. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern was Brenton Tarrant vastberaden van plan om nog véél meer slachtoffers te maken. Het is dankzij twee agenten dat hij na zijn raid in twee moskeeën na een goed halfuur kon worden tegengehouden. In zijn auto werd nog tal van automatische wapens en munitie gevonden. Zijn moeder en zus moeten ondertussen onderduiken na zijn gruweldaden. Uit schaamte. De familie kan het niet vatten en excuseerde zich zelfs al in zijn naam. (mkm)

AFP