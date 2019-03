Burgemeesters Wommelgem en Mol dreigen snelwegparkings af te sluiten: “Overheid moet tussenkomen, maar we zien er niets van”

Wommelgem / Mol -

Precies een halfjaar nadat de federale regering verstrengde maatregelen heeft aangekondigd, blijkt de toestroom van mensen zonder papieren onverminderd groot in de gemeenten naast de snelwegen. Frank Gys, burgemeester van Wommelgem, overweegt daarom de parking naast de E313 zelfs te sluiten. Ook in Mol bekijkt burgemeester Wim Caeyers (CD&V) een sluiting van de E34-parking in Postel. Dat bericht de Gazet van Antwerpen maandag.