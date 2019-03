Dader van dodelijke aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland ontslaat advocaat en wil zichzelf verdedigen

De schutter die de terreuraanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch pleegde, wil zichzelf voor de rechter verdedigen. Zijn gewezen advocaat Richard Peters zei aan de krant New Zealand Herald dat de Australiër, Brenton Tarrant (28), hem heeft ontslagen. Hij zou hem gezegd hebben dat hij zichzelf wil verdedigen.

Peters vermoedt dat de rechts-extremist een proces als platform wil gebruiken om zijn “behoorlijk extreme opvattingen” wereldkundig te maken. “Het zal de taak van de rechter zijn om daarmee om te gaan”, zei Peters in de krant.

Tarrant richtte vrijdag een bloedbad aan in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Volgens de huidige stand van het onderzoek zou hij alleen gehandeld hebben. De Australiër, die al verschillende jaren in Nieuw-Zeeland woonde, riskeert een levenslange gevangenisstraf wegens meervoudige moord. Kort voor zijn aanslag publiceerde hij online een extreemrechts manifest van 74 pagina’s. Ook stuurde hij ze per e-mail naar onder anderen de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern.

Huiszoekingen

De contraterrorismepolitie van Australië heeft maandagvoormiddag (lokale tijd) huiszoekingen uitgevoerd in twee woningen als onderdeel van het onderzoek naar de aanslag. De woningen bevinden zich in de staat New South Wales, in de steden Sandy Beach en Lawrence. Die liggen in de buurt van Grafton, waar de Australische hoofdverdachte Brenton Tarrant (28) is opgegroeid. De voorbije tien jaar heeft hij wel in het buitenland doorgebracht.

“Het belangrijkste doel is om formeel elementen te verzamelen die de Nieuw-Zeelandse politie kan helpen in haar onderzoek”, zegt de Australische politie in een persbericht. Meer details worden er niet gegeven.

De Australische politie zegt dat de familie van Brenton Tarrant “de politie blijft helpen in haar onderzoek”. Niets doet vermoeden dat er “huidige of imminente dreiging” is.

Brenton Tarrant, een zelfverklaarde fascist en racist, is opgegroeid in Grafton. De voorbije tien jaar reisde hij regelmatig naar het buitenland. De voorbije jaren woonde hij in het Nieuw-Zeelandse Dunedin, driehonderd kilometer ten zuidwesten van Christchurch.

Wapens op internet gekocht

Wapenhandelaar Gun City heeft maandag ook bekendgemaakt dat Tarrant minstens vier wapens bij hem besteld heeft via het internet. Volgens zaakvoerder David Tipple is alles legaal verlopen. “We hebben bij deze man, die een wapenvergunning bezit, niets bijzonders opgemerkt”, aldus Tipple.

Ondertussen maakt de regering van Nieuw-Zeeland werk van een strengere wapenwetgeving. Dat heeft premier Jacinda Ardern aangekondigd.

Een man van 18 uit Christchurch is aangeklaagd omdat hij de livestream van de aanslagen heeft verspreid, zo hebben lokale media gemeld. Maandag beginnen de begrafenissen van de slachtoffers van de dubbele terreuraanslag.