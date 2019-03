Straat afgesloten na explosie: tweede springtuin gecontroleerd tot ontploffing gebracht

Antwerpen - In Antwerpen-Noord is maandagochtend een straat afgesloten nadat er in de nacht van zondag op maandag een explosief ontploft was. Er werd ook een tweede springtuig, type handgranaat, aangetroffen en gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De ontploffing gebeurde rond 4 uur vlak bij het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord onder een geparkeerde wagen. Volgens de Antwerpse politie raakten daardoor zeker vijf wagens beschadigd, al zou de schade beperkt zijn. Tot een voertuigbrand kwam het niet, maar de brandweer is wel ter plaatse omdat uit een van de beschadigde wagens brandstof zou lekken.

Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en bracht het tweede aangetroffen explosief, type handgranaat, gecontroleerd tot ontploffing.

De politie had de directe omwonenden gevraagd om achteraan in hun woningen te blijven tot de ontploffing achter de rug is. De omgeving van de De Pretstraat, de Van Aerdtstraat en de Cassierstraat is afgesloten.

Niet eerste keer

De feiten spelen zich af in dezelfde buurt als waar vorige week ook al enkele granaten werden aangetroffen - al zouden dat nepexemplaren zijn geweest - en waar twee weken geleden twee wagens in brand werden gestoken. Rond die eerdere feiten loopt nog een onderzoek dat zich onder meer focust op mogelijke linken met het drugsmilieu. Daarin zouden ook al arrestaties hebben plaatsgevonden, maar het parket communiceert voorlopig niet over de zaak.

Antwerpen was de voorbije jaren al tientallen keren het decor van soortgelijke incidenten die kaderden in drugsgerelateerd geweld. Het is niet bekend of ook ditmaal de motieven in het drugsmilieu moeten worden gezocht.

